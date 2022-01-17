Система BankID станет платной. НБУ обнародовал тарифы с 1 февраля

Национальный банк Украины с 1 февраля 2022 года вводит тарифы на услуги, предоставляемые абонентам Системы BankID. В частности вводится плата за подключение и пользование системой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным пресс-службы, устанавливаются следующие тарифы на услуги НБУ (без НДС):
Как отмечается в сообщении, эти тарифы устанавливаются только для участников Системы BankID НБУ - банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей - физических лиц). В то же время НБУ оставляет бесплатными услуги для абонентов, которые присоединились в статусе абонента - поставщика услуг исключительно для предоставления некоммерческих услуг.
По данным НБУ, сегодня Система BankID НБУ насчитывает 134 абонента: 39 банков-идентификаторов и 95 участников - поставщиков услуг.
Напомним, Стратегия развития финсектора до 2025 года предусматривает развитие системы удаленной идентификации BankID.