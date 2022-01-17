Система BankID станет платной. НБУ обнародовал тарифы с 1 февраля

По данным пресс-службы, устанавливаются следующие тарифы на услуги НБУ (без НДС):

подключение к системе абонента - 2 500 грн;

подключение к системе дополнительного абонентского узла - 2 000 грн;

сопровождение подключенного к системе абонента - 600 грн ежемесячно;

обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом - поставщиком услуг (плательщиком по этой услуге является абонент - поставщик услуг) - 0,10 грн.

Как отмечается в сообщении, эти тарифы устанавливаются только для участников Системы BankID НБУ - банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей - физических лиц). В то же время НБУ оставляет бесплатными услуги для абонентов, которые присоединились в статусе абонента - поставщика услуг исключительно для предоставления некоммерческих услуг.