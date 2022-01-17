Система BankID стане платною. НБУ оприлюднив тарифи з 1 лютого

Національний банк України з 1 лютого 2022 року запроваджує тарифи на послуги, що надаються абонентам Системи BankID. Зокрема вводиться плата за підключення та користування системою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, встановлюються такі тарифи на послуги НБУ (без ПДВ):
Як зазначається в повідомленні, ці тарифи встановлюються лише для учасників Системи BankID НБУ - банків та інших компаній, що надають комерційні послуги (тобто тарифи не стосуються користувачів - фізичних осіб). Водночас НБУ залишає безоплатними послуги для абонентів, які приєднались у статусі абонента - надавача послуг виключно для надання некомерційних послуг.
За даними НБУ, сьогодні Система BankID НБУ налічує 134 абоненти: 39 банків-ідентифікаторів та 95 учасників - надавачів послуг.
Нагадаємо, Стратегія розвитку фінсектору до 2025 року передбачає розвиток системи віддаленої ідентифікації BankID.