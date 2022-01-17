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Система BankID станет платной. НБУ обнародовал тарифы с 1 февраля

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Украина, Понедельник 17 января 2022 11:20
Система BankID станет платной. НБУ обнародовал тарифы с 1 февраля Фото: НБУ ввел плату за подключение к системе BankID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 1 февраля 2022 года вводит тарифы на услуги, предоставляемые абонентам Системы BankID. В частности вводится плата за подключение и пользование системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, устанавливаются следующие тарифы на услуги НБУ (без НДС):

  • подключение к системе абонента - 2 500 грн;
  • подключение к системе дополнительного абонентского узла - 2 000 грн;
  • сопровождение подключенного к системе абонента - 600 грн ежемесячно;
  • обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом - поставщиком услуг (плательщиком по этой услуге является абонент - поставщик услуг) - 0,10 грн.

Как отмечается в сообщении, эти тарифы устанавливаются только для участников Системы BankID НБУ - банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей - физических лиц). В то же время НБУ оставляет бесплатными услуги для абонентов, которые присоединились в статусе абонента - поставщика услуг исключительно для предоставления некоммерческих услуг.

По данным НБУ, сегодня Система BankID НБУ насчитывает 134 абонента: 39 банков-идентификаторов и 95 участников - поставщиков услуг.

Напомним, Стратегия развития финсектора до 2025 года предусматривает развитие системы удаленной идентификации BankID.

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