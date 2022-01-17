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Система BankID стане платною. НБУ оприлюднив тарифи з 1 лютого

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 11:20
Система BankID стане платною. НБУ оприлюднив тарифи з 1 лютого Фото: НБУ ввів плату за підключення до Системи BankID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України з 1 лютого 2022 року запроваджує тарифи на послуги, що надаються абонентам Системи BankID. Зокрема вводиться плата за підключення та користування системою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, встановлюються такі тарифи на послуги НБУ (без ПДВ):

  • підключення до системи абонента - 2 500 грн;
  • підключення до системи додаткового абонентського вузла - 2 000 грн;
  • супроводження підключеного до системи абонента - 600 грн щомісяця;
  • оброблення системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом - надавачем послуг (платником за цією послугою є абонент - надавач послуг) - 0,10 грн.

Як зазначається в повідомленні, ці тарифи встановлюються лише для учасників Системи BankID НБУ - банків та інших компаній, що надають комерційні послуги (тобто тарифи не стосуються користувачів - фізичних осіб). Водночас НБУ залишає безоплатними послуги для абонентів, які приєднались у статусі абонента - надавача послуг виключно для надання некомерційних послуг.

За даними НБУ, сьогодні Система BankID НБУ налічує 134 абоненти: 39 банків-ідентифікаторів та 95 учасників - надавачів послуг.

Нагадаємо, Стратегія розвитку фінсектору до 2025 року передбачає розвиток системи віддаленої ідентифікації BankID.

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Національний банк України
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