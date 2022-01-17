Система BankID стане платною. НБУ оприлюднив тарифи з 1 лютого

Національний банк України з 1 лютого 2022 року запроваджує тарифи на послуги, що надаються абонентам Системи BankID. Зокрема вводиться плата за підключення та користування системою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, встановлюються такі тарифи на послуги НБУ (без ПДВ):

підключення до системи абонента - 2 500 грн;

підключення до системи додаткового абонентського вузла - 2 000 грн;

супроводження підключеного до системи абонента - 600 грн щомісяця;

оброблення системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом - надавачем послуг (платником за цією послугою є абонент - надавач послуг) - 0,10 грн.

Як зазначається в повідомленні, ці тарифи встановлюються лише для учасників Системи BankID НБУ - банків та інших компаній, що надають комерційні послуги (тобто тарифи не стосуються користувачів - фізичних осіб). Водночас НБУ залишає безоплатними послуги для абонентів, які приєднались у статусі абонента - надавача послуг виключно для надання некомерційних послуг.