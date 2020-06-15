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Система автофиксации обнаружила автомобиль, который превысил скорость 12 раз за день

Новости » Общество     15.06.2020 - 02:40
Система автофиксации обнаружила автомобиль, который превысил скорость 12 раз за день
Фото: полицейский на дороге (РБК-Украина)

Еще один автомобиль превысил скорость почти вдвое

Камеры автоматической фиксации зафиксировали на дорогах 45 автомобилей, которые превысили скорость на протяжении прошлых суток, 13 июня. Один автомобиль нарушил скоростной режим 12 раз за день.

Об этом сообщает Патрульная полиция.

Полиция обнародовала фотографии с камер и номера автомобилей, которые двигались со скоростью 170 км/ч. Антирекорд установил автомобиль Mercedes S63 (номерной знак АА840***), который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 (АЕ004***), который разгонялся до 206 км/час.

"Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - уточнили в полиции.

Рекордсменом по количеству превышений скорости стал автомобиль Toyota RAV 4 (номерной знак АА339***) - система автофиксации зарегистрировала 12 нарушений.

Фото: нарушители ПДД за 13 июня (facebook.com/patrolpolice)

Напомним, камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за первые пять дней работы выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.

Система заработала в Киеве с 1 июня - в столице для этого установили 20 камер.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины полицияПДДнарушения
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