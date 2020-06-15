Система автофіксації виявила автомобіль, який перевищив швидкість 12 разів за день

Фото: поліцейський на дорозі (РБК-Україна)

Ще однин автомобіль перевищив швидкість майже вдвічі

Камери автоматичної фіксації зафіксували на дорогах 45 автомобілів, які перевищили швидкість протягом минулої доби, 13 червня. Один автомобіль порушив швидкісний режим 12 разів за день.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

Поліція оприлюднила фотографії з камер та номери автівок, які рухалися зі швидкістю 170 км/год. Антирекорд встановив автомобіль Mercedes S63 (номерний знак АА840***), який рухався зі швидкістю 217 км/год, а також Audi Q7 (АЕ004***), який розігнався до 206 км/год.

"Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ- Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", - уточнили в поліції.

Рекордсменом за кількістю перевищень швидкості став автомобіль Toyota RAV 4 (номерний знак АA339***) - система автофіксації зареєструвала 12 порушень.

Фото: порушники ПДР за 13 червня (facebook.com/patrolpolice)

Нагадаємо, камери автоматичної фіксації порушень ПДР за перші п'ять днів роботи виявили 200 тисяч фактів перевищення швидкості.

Система запрацювала з 1 червня у Києві - у столиці для цього було встановлено 20 камер.

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Автор: РБК-Україна