Сирському продемонстрували нову бронемашину українського виробництва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" .

Було представлено модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем “Спис-Синтез”, бронемашину Oncilla та іншу техніку.

"Мали змогу з Міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою", - цитує Сирського Генштаб.

Що відомо про нову БПМ українського виробництва

Як зазначає Мілітарний, бронемашина вміщує вісім піхотинців, де для кожного бійця виділено окреме протимінне крісло. Окрім них в машині розміщуються три члени екіпажу: командир, водій та навідник.

Вихід із десантного відділення для екіпажу та піхотинців у десантному відділенні реалізований через кормову апарель.

У базовій комплектації машина вагою у 16 тонн має 3 клас захисту за стандартом STANAG 4569. Він передбачає витримування обстрілу зі стрілецького озброєння калібру 7,62×51 бронебійними патронами.

Крім того, розробник позиціонує свій бронеавтомобіль як мінозахищену бойову одиницю, що здатна витримати підрив заряду вагою до 10 кг у тротиловому еквіваленті. Такий захист забезпечується завдяки двошаровому V-подібному дну корпусу.

Машина має колісний привід 6×6 та оснащена дизельним двигуном Cummins ISBe4 (300 кВт) з автоматичною 6-ступінчастою коробкою передач Allison. Вона здатна розвивати швидкість у 100 км/год, а запас ходу складає 700 км.