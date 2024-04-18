Сирському продемонстрували нову бронемашину українського виробництва
Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському представили новітні зразки української військової техніки. Військовому керівництву вперше представили колісну бойову машину українського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Було представлено модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем “Спис-Синтез”, бронемашину Oncilla та іншу техніку.
"Мали змогу з Міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою", - цитує Сирського Генштаб.
Що відомо про нову БПМ українського виробництва
Як зазначає Мілітарний, бронемашина вміщує вісім піхотинців, де для кожного бійця виділено окреме протимінне крісло. Окрім них в машині розміщуються три члени екіпажу: командир, водій та навідник.
Вихід із десантного відділення для екіпажу та піхотинців у десантному відділенні реалізований через кормову апарель.
У базовій комплектації машина вагою у 16 тонн має 3 клас захисту за стандартом STANAG 4569. Він передбачає витримування обстрілу зі стрілецького озброєння калібру 7,62×51 бронебійними патронами.
Крім того, розробник позиціонує свій бронеавтомобіль як мінозахищену бойову одиницю, що здатна витримати підрив заряду вагою до 10 кг у тротиловому еквіваленті. Такий захист забезпечується завдяки двошаровому V-подібному дну корпусу.
Машина має колісний привід 6×6 та оснащена дизельним двигуном Cummins ISBe4 (300 кВт) з автоматичною 6-ступінчастою коробкою передач Allison. Вона здатна розвивати швидкість у 100 км/год, а запас ходу складає 700 км.
Нагадаємо, військові розповіли, скільки бронетехніки ворог кидає на промацування української оборони на Донбасі
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.