Сырскому продемонстрировали новую бронемашину украинского производства
Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому представили новейшие образцы украинской военной техники. Военному руководству впервые представили колесную боевую машину украинского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
Была представлена модернизированная боевая машина пехоты БМП-1ТС с украинским модулем "Список-Синтез", бронемашина Oncilla и другая техника.
"Имели возможность с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым ознакомиться и оценить новые образцы ВВТ и возможности перспективного их применения на поле боя", - цитирует Сырского Генштаб.
Что известно о новой БПМ украинского производства
Как отмечает Милитарный, бронемашина вмещает восемь пехотинцев, где для каждого бойца выделено отдельное противоминное кресло. Кроме них в машине находятся три члена экипажа: командир, водитель и наводчик.
Выход из десантного отделения для экипажа и пехотинцев в десантном отделении реализован через кормовую аппарель.
В базовой комплектации машина весом 16 тонн имеет 3 класс защиты по стандарту STANAG 4569. Он предусматривает выдерживание обстрела из стрелкового вооружения калибра 7,62×51 бронебойными патронами.
Кроме того, разработчик позиционирует свой бронеавтомобиль как минозащищенную боевую единицу, способную выдержать подрыв заряда весом до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Такая защита обеспечивается благодаря двухслойному V-образному дну корпуса.
Машина имеет колесный привод 6х6 и оснащена дизельным двигателем Cummins ISBe4 (300 кВт) с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Allison. Она способна развивать скорость в 100 км/ч, а запас хода составляет 700 км.
Напомним, военные рассказали, сколько бронетехники враг бросает на прощупывание украинской обороны на Донбассе.
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