Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення

За його словами, низка населених пунктів, які російські пропагандисти згадують у своїх зведеннях, фактично вже не існує через масовані обстріли з боку ворога.

Попри значну кількість російських військ, посилених північнокорейською піхотою, противник зазнає суттєвих втрат.

"Лише в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти", - зазначив Сирський.

Також українські захисники ефективно знищують диверсійно-розвідувальні групи та малі піхотні підрозділи противника, які намагаються прорватися на територію України.

Сирський наголосив, що для посилення угруповання в регіоні було ухвалено рішення про додаткове залучення сил і засобів, зокрема радіоелектронної боротьби та безпілотної техніки.

Він також спростував російські заяви про загрозу оточення українських підрозділів.

"Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", - повідомив він.

Ситуація в Курській області

Варто зауважити, що за повідомлення низки ЗМІ, останнім часом нібито почала погіршуватись ситуація у Курській області. Зокрема, заявлялось, що російські військові РФ просунулись на північному заході від Суджі - в районі Свердликово до українського державного кордону.

Також про нібито оточення українських військ у Курській області писало видання The Telegraph. За даними ЗМІ, після припинення США обміну розвідданими українські війська в Курській області нібито опинилися під загрозою оточення. Це, за їхніми даними, ускладнило прогнозування атак і координацію оборони.