Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение

По его словам, ряд населенных пунктов, которые российские пропагандисты упоминают в своих сводках, фактически уже не существует из-за массированных обстрелов со стороны врага.

Несмотря на значительное количество российских войск, усиленных северокорейской пехотой, противник несет существенные потери.

"Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты", - отметил Сырский.

Также украинские защитники эффективно уничтожают диверсионно-разведывательные группы и малые пехотные подразделения противника, которые пытаются прорваться на территорию Украины.

Сырский отметил, что для усиления группировки в регионе было принято решение о дополнительном привлечении сил и средств, в частности радиоэлектронной борьбы и беспилотной техники.

Он также опроверг российские заявления об угрозе окружения украинских подразделений.

"Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - сообщил он.

Ситуация в Курской области

Стоит заметить, что по сообщениям ряда СМИ, в последнее время якобы начала ухудшаться ситуация в Курской области. В частности, заявлялось, что российские военные РФ продвинулись на северо-западе от Суджи - в районе Свердликово к украинской государственной границе.

Также о якобы окружении украинских войск в Курской области писало издание The Telegraph. По данным СМИ, после прекращения США обмена разведданными украинские войска в Курской области якобы оказались под угрозой окружения. Это, по их данным, усложнило прогнозирование атак и координацию обороны.