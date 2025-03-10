Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение

Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под полным контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
По его словам, ряд населенных пунктов, которые российские пропагандисты упоминают в своих сводках, фактически уже не существует из-за массированных обстрелов со стороны врага.
Несмотря на значительное количество российских войск, усиленных северокорейской пехотой, противник несет существенные потери.
"Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты", - отметил Сырский.
Также украинские защитники эффективно уничтожают диверсионно-разведывательные группы и малые пехотные подразделения противника, которые пытаются прорваться на территорию Украины.
Сырский отметил, что для усиления группировки в регионе было принято решение о дополнительном привлечении сил и средств, в частности радиоэлектронной борьбы и беспилотной техники.
Он также опроверг российские заявления об угрозе окружения украинских подразделений.
"Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - сообщил он.
Стоит заметить, что по сообщениям ряда СМИ, в последнее время якобы начала ухудшаться ситуация в Курской области. В частности, заявлялось, что российские военные РФ продвинулись на северо-западе от Суджи - в районе Свердликово к украинской государственной границе.
Также о якобы окружении украинских войск в Курской области писало издание The Telegraph. По данным СМИ, после прекращения США обмена разведданными украинские войска в Курской области якобы оказались под угрозой окружения. Это, по их данным, усложнило прогнозирование атак и координацию обороны.
А вот в Центре противодействия дезинформации уточняли, что в приграничной части Сумской области наблюдаются сложные бои со штурмовыми группами россиян. Оккупанты пытаются прорваться в город Суджа, что в Курской области.
Подробно о том, что происходит в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.
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