В прикордонні Сумської області продовжуються складні бої, - керівник ЦПД

У прикордонній частині Сумської області спостерігаються складні бої зі штурмовими групами росіян. Окупанти намагаються прорватись до міста Суджа, що у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Варто зауважити, що сьогодні низка ЗМІ з посиланням на DeepState, написали, що росіяни нібито відрізали частину українського плацдарму у Курській області. За інформацією DeepState, російські війська просунулися біля Курилівки в Курській області.

За словами Коваленка, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі, що у Курській області.

Ситуація на кордоні Сумської області

Варто нагадати, що наприкінці лютого в мережі стали з'явились повідомлення про те, що російські окупанти начебто здійснили прорив у селі Новеньке Сумської, але пізніше ця інформація була спростована.

Тоді Коваленко розповів, що росіяни намагаються здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.

На початку березня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області у напрямку н.п. Новеньке, щоб спробував перерізати логістичні шляхи ЗСУ.

Згодом у ЦПД повідомили, що на прикордонній зоні у Сумській області тривають бойові дії зі штурмовими групами російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.