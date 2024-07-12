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Сирський зробив заяву щодо застосування бойових роботів на фронті

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Днями працював в одному з навчальних центрів ЗС України, де тривають тестування (дослідні випробування) різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Це дуже важливий проєкт і ми маємо перші успіхи в його реалізації", - повідомив Сирський.

Він наголосив, що нині його найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська. 

Він нагадав, що однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку, ат зауважив, що їх можна використати для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміни його роботами.

"Разом з командою Міністра оборони України докладаємо максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектру роботизованих платформ", - підкреслив головнокомандувач.

Сирський пояснив, що наразі основна мета - максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу.

"Наступний крок -  відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах Збройних Сил України, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою" - сказав Сирський.

 

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Сирський вніс зміни до курсу підготовки для військових. Детальніше про те, що зміниться для військових, в матеріалі РБК-Україна.

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