Сирський зробив заяву щодо застосування бойових роботів на фронті

"Днями працював в одному з навчальних центрів ЗС України, де тривають тестування (дослідні випробування) різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Це дуже важливий проєкт і ми маємо перші успіхи в його реалізації", - повідомив Сирський.

Він наголосив, що нині його найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська.

Він нагадав, що однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку, ат зауважив, що їх можна використати для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміни його роботами.

"Разом з командою Міністра оборони України докладаємо максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектру роботизованих платформ", - підкреслив головнокомандувач.

Сирський пояснив, що наразі основна мета - максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу.

"Наступний крок - відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах Збройних Сил України, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою" - сказав Сирський.