Сирський вніс зміни до курсу підготовки для військових: що нового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

В умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних сил України прийняв рішення щодо впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

За словами Генштабу, це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво Збройних сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.

"Реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів", - зауважили в штабі.