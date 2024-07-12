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Сырский сделал заявление о применении боевых роботов на фронте

Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На днях работал в одном из учебных центров ВС Украины, где продолжаются тестирования (опытные испытания) различных форм комплексного применения наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя. Это очень важный проект и мы имеем первые успехи в его реализации", - сообщил Сырский.

Он отметил, что сейчас его наивысшим приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска. 

Он напомнил, что одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке, и отметил, что их можно использовать для обеспечения вывода личного состава из наиболее опасных зон и замены его роботами.

"Вместе с командой Министра обороны Украины прилагаем максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ", - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский пояснил, что сейчас основная цель - максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение (инновационная идея) ученых от лаборатории до производственного цеха и далее до боевого подразделения.

"Следующий шаг - отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов, подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях Вооруженных Сил Украины, отработка приемов и способов действий беспилотных систем в различных видах боя", - сказал Сырский.

 

Напомним, сегодня мы сообщали, что Сырский внес изменения в курс подготовки для военных. Подробнее о том, что изменится для военных, в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныАлександр Сырский