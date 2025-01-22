Сирський зробив заяву у День соборності: сьогодні фронт - це, як "ланцюг єдності"

Головком привітав з Днем соборності українських захисників і захисниць, наголосивши, що соборність - це не лише про кордони, а й про моральний принцип єдності нації, спільну відповідальність і боротьбу.

Сирський нагадав, що у 1990 році українці створили символічний "ланцюг єдності" завдовжки майже 700 кілометрів, демонструючи своє бажання жити у вільній і єдиній Україні.

"Сьогодні цей "ланцюг єдності" уособлює український фронт, на більш ніж тисячокілометровій ділянці якого йдуть запеклі бої з окупантом. І тримають його українські солдати, сержанти й офіцери, демонструючи, що єдина Україна - непереможна. Україну, об’єднану спільною метою, неможливо здолати. 820 тисяч знешкоджених Силами оборони України окупантів це вже відчули", - заявив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українці були разом, коли відкидали ворога від Києва, гнали загарбників з Київської, Чернігівської та Сумської областей, пліч-о-пліч звільняли Харківську й Херсонську області, завдавали ударів ворогу на випередження в Курській області.

"Ми маємо тримати стрій під ударами ворога на Донеччині, проводячи оборонну операцію та знищуючи окупантів і їхні резерви. В єдності наша сила. В єдності - наш шлях до перемоги. Збройні сили України дякують кожному українцю та кожній українці за цю єдність, віру і підтримку", - зазначив Сирський.