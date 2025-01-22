Сирський зробив заяву у День соборності: сьогодні фронт - це, як "ланцюг єдності"

Український фронт сьогодні символізує "ланцюг єдності", який традиційно роблять у День соборності. Передову тримають українські воїни, які демонструють непереможність.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.
Головком привітав з Днем соборності українських захисників і захисниць, наголосивши, що соборність - це не лише про кордони, а й про моральний принцип єдності нації, спільну відповідальність і боротьбу.
Сирський нагадав, що у 1990 році українці створили символічний "ланцюг єдності" завдовжки майже 700 кілометрів, демонструючи своє бажання жити у вільній і єдиній Україні.
"Сьогодні цей "ланцюг єдності" уособлює український фронт, на більш ніж тисячокілометровій ділянці якого йдуть запеклі бої з окупантом. І тримають його українські солдати, сержанти й офіцери, демонструючи, що єдина Україна - непереможна. Україну, об’єднану спільною метою, неможливо здолати. 820 тисяч знешкоджених Силами оборони України окупантів це вже відчули", - заявив він.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що українці були разом, коли відкидали ворога від Києва, гнали загарбників з Київської, Чернігівської та Сумської областей, пліч-о-пліч звільняли Харківську й Херсонську області, завдавали ударів ворогу на випередження в Курській області.
"Ми маємо тримати стрій під ударами ворога на Донеччині, проводячи оборонну операцію та знищуючи окупантів і їхні резерви. В єдності наша сила. В єдності - наш шлях до перемоги. Збройні сили України дякують кожному українцю та кожній українці за цю єдність, віру і підтримку", - зазначив Сирський.
Сьогодні, 22 січня, українці відзначають День соборності і згадують дві великі історичні події - проголошення незалежності Української Народної Республіки та проголошення Акту Злуки українських земель.
Цього дня українці проводять акції під назвою "ланцюг єдності". Учасники беруться за руки та утворюють символічний ланцюг, що символізує об'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем соборності. Своє звернення він записав з Софіївської площі у Києві, де був проголошений Акт Злуки.
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