Зеленський у День соборності: коли боремось - здобуваємо своє, коли сваримось - втрачаємо
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День соборності. Він наголосив, що, незалежно від того, де перебувають громадяни, вони залишаються українцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
Зеленський записав своє звернення на Софійській площі у Києві, де був проголошений Акт злуки.
"Історичне місце. Місце сили. Місце мудрості, яку дають нам події, що сталися тут понад сто років тому, і подальші епізоди нашої історії, які доводять: коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо", - заявив глава держави.
Він наголосив, що попри те, що Право- та Лівобережна Україна об’єднались у єдину державу, але амбіції, розбрат і вороги не дали самостійній Україні існувати довго.
Президент заявив, що день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, став вирішальним моментом, викликом та іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну.
"Українці всі об’єднались. Не декларативно, не на папері, не за якоюсь командою, а за покликом всередині... Мільйони з нас - разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові - "разом" - прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч", - сказав Зеленський.
Він додав, що на початку повномасштабної війни українці об'єдналися попри те, що "не вистачало зброї на всіх добровольців, але точно вистачало хоробрості, небайдужості, віри в себе, віри в Україну".
"Вистачило сили всіх нас, усіх тих, хто доводить: рідна земля не закінчується межею власного подвір’я. Ось це і є соборність. Ось це - та єдність, яка необхідна, аби вибороти своє, своє право жити в мирі", - додав Зеленський.
Президент наголосив, що українська єдність - це не тільки про два береги Дніпра, це про весь світ, і це сьогодні є Україна.
"Хоч би де ми були. Всі ми, хто народився в різних містах, містечках, селах, усі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики, всі, хто сьогодні, хоч би де він був, скаже: "Я - українець! Я - українка!"", - зазначив він.
День соборності України
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День соборності. Цього дня в Україні згадують дві події - проголошення незалежності Української Народної Республіки та проголошення Акту Злуки українських земель.
У цей день українці традиційно проводять акції "Ланцюг єдності". Це символічна акція єднання, коли громадяни, тримаючись за руки, утворюють "ланцюг", який символізує об'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
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