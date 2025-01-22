Сырский сделал заявление в День соборности: сегодня фронт - это, как "цепь единства"

Главком поздравил с Днем соборности украинских защитников и защитниц, подчеркнув, что соборность - это не только о границах, но и о моральном принципе единства нации, общей ответственности и борьбе.

Сырский напомнил, что в 1990 году украинцы создали символическую "цепь единства" длиной почти 700 километров, демонстрируя свое желание жить в свободной и единой Украине.

"Сегодня эту "цепь единства" олицетворяет украинский фронт, на более чем тысячекилометровом участке которого идут ожесточенные бои с оккупантом. И держат ее украинские солдаты, сержанты и офицеры, демонстрируя, что единая Украина - непобедима. Украину, объединенную общей целью, невозможно одолеть. 820 тысяч обезвреженных Силами обороны Украины оккупантов это уже почувствовали", - заявил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинцы были вместе, когда отбрасывали врага от Киева, гнали захватчиков из Киевской, Черниговской и Сумской областей, бок о бок освобождали Харьковскую и Херсонскую области, наносили удары врагу на опережение в Курской области.

"Мы должны держать строй под ударами врага в Донецкой области, проводя оборонительную операцию и уничтожая оккупантов и их резервы. В единстве наша сила. В единстве - наш путь к победе. Вооруженные силы Украины благодарят каждого украинца и каждую украинку за это единство, веру и поддержку", - отметил Сырский.