Сырский сделал заявление в День соборности: сегодня фронт - это, как "цепь единства"

Украинский фронт сегодня символизирует "цепь единства", которую традиционно делают в День соборности. Передовую держат украинские воины, которые демонстрируют непобедимость.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
Главком поздравил с Днем соборности украинских защитников и защитниц, подчеркнув, что соборность - это не только о границах, но и о моральном принципе единства нации, общей ответственности и борьбе.
Сырский напомнил, что в 1990 году украинцы создали символическую "цепь единства" длиной почти 700 километров, демонстрируя свое желание жить в свободной и единой Украине.
"Сегодня эту "цепь единства" олицетворяет украинский фронт, на более чем тысячекилометровом участке которого идут ожесточенные бои с оккупантом. И держат ее украинские солдаты, сержанты и офицеры, демонстрируя, что единая Украина - непобедима. Украину, объединенную общей целью, невозможно одолеть. 820 тысяч обезвреженных Силами обороны Украины оккупантов это уже почувствовали", - заявил он.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинцы были вместе, когда отбрасывали врага от Киева, гнали захватчиков из Киевской, Черниговской и Сумской областей, бок о бок освобождали Харьковскую и Херсонскую области, наносили удары врагу на опережение в Курской области.
"Мы должны держать строй под ударами врага в Донецкой области, проводя оборонительную операцию и уничтожая оккупантов и их резервы. В единстве наша сила. В единстве - наш путь к победе. Вооруженные силы Украины благодарят каждого украинца и каждую украинку за это единство, веру и поддержку", - отметил Сырский.
Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День соборности и вспоминают два больших исторических события - провозглашение независимости Украинской Народной Республики и провозглашение Акта Воссоединения украинских земель.
В этот день украинцы проводят акции под названием "цепь единства". Участники держатся за руки и образуют символическую цепь, символизирующую объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности. Свое обращение он записал с Софиевской площади в Киеве, где был провозглашен Акт Воссоединения.
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