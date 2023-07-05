Сирський заявив, що не знає, коли закінчиться війна в Україні

Так, журналістка запитала у Сирського, коли закінчиться війна, на що Сирський відповів: "Не знаю".

При цьому, за словами генерала, при проведенні контрнаступу "немає такого, щоб нас хтось підштовхував" і все насамперед залежить від його бажання та бажання його підлеглих.

"Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа - відпрацювати якийсь план в тилу, інша - подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника", – розповів Сирський.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна висловив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Інакше, якщо не буде повернуто Крим чи Донбас, війна продовжуватиметься, доки всі ці території не повернуться під контроль України.

Буквально кілька днів тому ту саму тезу висловив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, війну не буде закінчено, поки Крим окуповано Росією.

При цьому в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.