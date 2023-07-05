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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский заявил, что не знает, когда закончится война в Украине

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не знает когда закончится война в Украине.

Именно так он ответил в интервью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Так, журналистка спросила Сырского, когда закончится война, на что Сырский ответил: "Не знаю".

При этом, по словам генерала, при проведении контрнаступления "нет такого, чтобы нас кто-то подталкивал" и все, прежде всего, зависит от его желания и желания его подчиненных.

"Мы понимаем, что нам хочется сегодня, например, выйти на какой-то рубеж, но я поэтому постоянно и посещаю свои войска на передовой. Поскольку одно дело - отработать какой-то план в тылу, другое - посмотреть, как добиться успеха на земле, во время бешеного сопротивления противника", - рассказал Сырский.

Напомним, в интервью РБК-Украина высказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. В противном случае, если не будет возвращен Крым или Донбасс, война будет продолжаться, пока эти все территории не вернуться под контроль Украины.

Буквально несколько дней назад тот же тезис высказал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, война не будет закончена, пока Крым оккупирован Россией.

При этом в СНБО уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.

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Война в Украине