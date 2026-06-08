Сирський заявив про "плюс 100 квадратних кілометрів" на користь України у травні

"Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках", - зазначив він.

Українські військові продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 кв. км на користь України.

Сирський наголосив, що загалом від початку року звільнено понад 600 кв. км української землі.

Ураження ворога та мільярдні збитки РФ

Протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника:

підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей та знешкодили понад 30,5 тисяч російських окупантів;

засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби та арсенали;

засобами Deep Strike уражено 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію РФ.

"Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операцій Deep Strike у травні, склали близько 1,058 млрд доларів. Уперше в межах єдиного задуму було реалізовано серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області", - заявив Сирський.

Робота ППО та безпека судноплавства

Важливу роботу виконали сили та засоби ППО. У травні вони знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ворожих ударів. Водночас генерал наголосив, що Україна й надалі потребує додаткових сучасних систем ППО та ракет до них.

Військово-Морські Сили для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели минулого місяця близько 1500 заходів. Це дозволило забезпечити безпечний прохід 633 суден до портів "Великої Одеси" та річки Дунай.

"За результатами наради визначив завдання для всіх складових Збройних Сил України на найближчий період", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.