Сирський заявив про нарощування ударів по військових об'єктах на території РФ

"Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія москви проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що дистанція ураження DeepStrike (українськими ударними безпілотниками) углиб території РФ досягло вже 1700 кілометрів. Крім того, він анонсував, що готуються нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані.

"За цей рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на території російської федерації стали 377 об’єктів військового призначення", - додав главком ЗСУ.