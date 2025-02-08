Сирський сказав, наскільки скоротилося співвідношення артснарядів у ЗСУ та армії РФ

Рік тому російські окупанти мали значну перевагу над ЗСУ у питанні артилерійських боєприпасів. Однак сьогодні цей розрив значно скоротився і в цьому є декілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook .

"Рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2", - зазначив Сирський.

У своєму дописі він подякував країнам-партнерам за постачання боєприпасів, а також висловив вдячність вітчизняним зброярам, які нарощують виробництво та посилюють фронт озброєннями і військовою технікою з позначкою "зроблено в Україні".

Ще одним фактором скорочення у співвідношенні артилерійських снарядів, за словами Сирського, стало знищення ворожої артилерії.

"Також це стало можливим завдяки цілеспрямованому знищенню нашими зусиллями російської артилерії. За рік нами знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки - 8400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою", - резюмував главком.