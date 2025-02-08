Сырский заявил о наращивании ударов по военным объектам на территории РФ

"Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что дистанция поражения DeepStrike (украинскими ударными беспилотниками) вглубь территории РФ достигла уже 1700 километров. Кроме того, он анонсировал, что готовятся новые дальнобойные средства, и они будут применены.

"За этот год целями успешного комплексного огневого поражения на территории российской федерации стали 377 объектов военного назначения", - добавил главком ВСУ.