Сирський заявив про комплексні зміни в підготовці військових: чого очікувати

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський провів нараду з питань підготовки бійців. Оголосив про комплексні зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сирського.
За словами Сирського, під час комплексної наради було обговорено зусилля щодо комплектування посад інструкторів:
Також було заслухано доповідь заступника Головнокомандувача ЗС України бригадного генерала Олега Апостола, який курує напрямок базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
"У цій царині залишається чимало невирішених питань; вони були проаналізовані під час наради - разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні Сили", - додав Сирський.
Серед проєктів, як розповів головнокомандувач ЗСУ, є інформаційно-комунікаційна система "Портал вивчення та впровадження досвіду". Вона ж дозволить систематизувати і поширювати досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали аналізу проведених дій (АПД).
У тому ж числі вносять зміни в діючі курси підготовки:
"Що також важливо, вже модернізовано програму БЗВП в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме - особливостей використання турнікетів. Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем", - заявив Сирський.
Окрему увагу було приділено проєкту із залученням до ЗСУ громадян віком 18–24 років. За словами Сирського, наразі посилюється робота для підвищення мотивації молодих контрактників. У проєкті беруть участь вже 24 бригади ЗСУ.
"Визначив завдання, зокрема для посилення груп інструкторів у рамках проєкту", - додав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у квітні Генштаб анонсував скорочення та спрощення БЗВП для "обмежено придатних". Нові правила вже незабаром наберуть чинності.
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