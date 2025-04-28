Сирський заявив про комплексні зміни в підготовці військових: чого очікувати

За словами Сирського, під час комплексної наради було обговорено зусилля щодо комплектування посад інструкторів:

у військових частинах;

у бойових бригадах;

у навчальних центрах;

на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів

Також було заслухано доповідь заступника Головнокомандувача ЗС України бригадного генерала Олега Апостола, який курує напрямок базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

БЗВП

"У цій царині залишається чимало невирішених питань; вони були проаналізовані під час наради - разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні Сили", - додав Сирський.

Серед проєктів, як розповів головнокомандувач ЗСУ, є інформаційно-комунікаційна система "Портал вивчення та впровадження досвіду". Вона ж дозволить систематизувати і поширювати досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали аналізу проведених дій (АПД).

У тому ж числі вносять зміни в діючі курси підготовки:

в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин;

снайперів.

"Що також важливо, вже модернізовано програму БЗВП в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме - особливостей використання турнікетів. Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем", - заявив Сирський.

Залучення до армії громадян віком 18 - 24 років

Окрему увагу було приділено проєкту із залученням до ЗСУ громадян віком 18–24 років. За словами Сирського, наразі посилюється робота для підвищення мотивації молодих контрактників. У проєкті беруть участь вже 24 бригади ЗСУ.

"Визначив завдання, зокрема для посилення груп інструкторів у рамках проєкту", - додав він.