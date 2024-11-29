Сирський з'їздив на Донбас та прийняв низку рішень на "гарячих" напрямках: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з'їздив на Покровський і Курахівський напрямки 29 листопада. Була прийнята низка рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
"Працював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках. Головна мета - особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу", - розповів він.
За результатами роботи, як зазначив Сирський, були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.
"Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", - додав генерал.
Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається важкою. Станом на 29 листопада, за добу на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень.
Як нещодавно писало РБК-Україна, бої за Покровськ Донецької області скоро можуть початися. Однак зараз підготовка українських військових набагато якісніша, ніж була раніше.
Що стосується Курахового, то обстановка в районі міста Курахове може зануритися в "туман війни". Таку саму ситуацію вже доводилося спостерігати з Вугледаром і Селидовим.
При цьому за даними на 20 листопада, існувала велика загроза оточення росіянами Курахового Донецької області. Термін перебування українських військ у місті вже тоді вимірювався тижнями.
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