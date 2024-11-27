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Військовий розповів, чи прогнозуються бої за Покровськ та як ЗСУ готуються до оборони

Середа 27 листопада 2024 16:15
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Військовий розповів, чи прогнозуються бої за Покровськ та як ЗСУ готуються до оборони Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Бої за Покровськ Донецької області скоро можуть розпочатися. Однак зараз підготовка українських військових набагато якісніша, ніж була раніше.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

"На превеликий жаль, воно все до того йде (до боїв за Покровськ - ред.). Я дуже сподіваюся, що те що я бачу власними очима, і сподіваюсь, що є речі яких я не бачу, що вони дозволять втримувати й Покровськ, і інші населені пункти якомога довше", - сказав Ієвлєв.

За його словами, українські захисники та командування провели серйозну роботу над помилками в обороні.

"Те що бачу навколо Мирнограда та Покровська, підготовка оборони в рази якісніша, ніж це було раніше", - зазначив військовий.

Він розповів, що побудову фортифікацій більш на себе прийняла президентська вертикаль влади. Цим займаються військові адміністрації.

"Те що було ще рік тому і те що зараз це абсолютно різні по якості роботи. Тут не треба в комплекс один поєднувати піхотні стачі чи нестачі та побудову фортифікацій. На превеликий жаль всі знають що піхоти не забагато, навіть є певний дефіцит", - додав Ієвлєв.

За його словами, чим якісніше і більше цих оборонних споруд, тим простіше в умовах дефіциту піхоти буде стримувати ворога.

"Чи то вручну виритому бліндажі в посадці тримати ворога, чи то в підготовлених рубежах, де повно і бетону і лісу і глибоко закопані й на вірних рубежах вже відносно досвіду. Тому відверто скажу, що в цьому плані маю позитивні очікування що все ж таки вдасться втримувати ворога на підступах до Покровська, Мирнограда і всіх інших міст і кожного квадратного метра України", - зазначив військовий.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається однією з найважчих ділянок фронту. Зокрема, раніше було відомо, що російські війська перебувають за 11 км від Покровська, що змушує місцеву владу закликати до евакуації.

За даними головнокомандувача Олександра Сирського, росіяни мають перевагу в живій силі та техніці, щодня відбувається понад 50 бойових зіткнень, і ворог втрачає до 300 солдатів щодня

До того ж військові експерти зазначають що битва за Покровськ може розпочатися найьлижчим часом.

Також раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.

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