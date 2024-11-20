Термін перебування ЗСУ у Кураховому вимірюється тижнями, - експерт
Наразі є велика загроза оточення росіянами Курахового Донецької області. Термін перебування українських військ у місті вимірюється тижнями.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.
"Велика загроза (оточення - ред.) є. Курахове оточене вже на 70%, а може більше. Я припускаю, що термін перебування там наших військових вимірюється тижнями. Це за умови, якщо не зміниться ситуація кардинально з нашої сторони чи російської", - сказав Ступак.
За його словами, ситуація може змінитися, якщо, наприклад, російська сторона вичерпає ресурс і більш не зможе наступати, або Україна підкине ресурси та зможе ще більше чинити спротив.
"Але, як на мене, за тієї ситуації, яка є, ми протягом декількох тижнів мусимо вийти з міста", - вважає експерт.
Ситуація у районі Курахового
Варто зазначити, що в останні тижні ситуація в районі Курахового Донецької області серйозно ускладнилася. Наразі цей напрямок є найгарячішим на фронті.
Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко для YouTube-каналу РБК-Україна вже висловлював думку про те, що ЗСУ все ж таки доведеться вийти з Курахового, але на той час сили росіян сильно вичерпаються.
Крім того, як розповів військовий експерт Іван Ступак, захоплення Курахового може статися досить скоро. На його думку, російські війська можуть захопити Курахове до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, або навіть раніше.
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