Термін перебування ЗСУ у Кураховому вимірюється тижнями, - експерт

"Велика загроза (оточення - ред.) є. Курахове оточене вже на 70%, а може більше. Я припускаю, що термін перебування там наших військових вимірюється тижнями. Це за умови, якщо не зміниться ситуація кардинально з нашої сторони чи російської", - сказав Ступак.

За його словами, ситуація може змінитися, якщо, наприклад, російська сторона вичерпає ресурс і більш не зможе наступати, або Україна підкине ресурси та зможе ще більше чинити спротив.

"Але, як на мене, за тієї ситуації, яка є, ми протягом декількох тижнів мусимо вийти з міста", - вважає експерт.