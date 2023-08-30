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Сирський їздив на передову, планували з командирами подальші дії

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських воїнів, які виконують задачі на передовій у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сирського.

"Зараз ви, як завжди, на вістрі... Ви знаєте, у нас є цей пункт Кліщіївка, яку треба тримати. І тут, без перебільшення, виключно ваша роль, ваша відвага, ваша мужність, ваші навички. І я не знаю нікого іншого, хто може виконати це завдання. Пишаюсь, що мені випала честь командувати такими героями. Я знаю, що ми переможемо", - звернувся він до бійців.

У цьому районі знаходяться бійці 80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригади "Лють", 68 ОЄБр.

Сирський разом з командирами спланував подальші дії та обговорив вирішення проблемних питань. Він також нагородив найкращих бійців. 

"Будемо і надалі безжально нищити ворога та повертати наші землі", - запевнив він.

Ситуація на сході

Сирський зазначав, що ЗСУ продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де окупанти намагаються прорвати нашу оборону за допомогою штурмових загонів на бронетехніці.

Гарячі бої також щоденно йдуть на Бахмутському напрямку. "Інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного та Андріївки.

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