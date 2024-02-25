Сирський й Умєров відвідали передові командні пункти на фронті

"Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", - пише Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, разом з командувачами було ретельно проаналізовано ситуацію й обговорено кроки на майбутнє, зокрема, щодо потенціалу маневреної й позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок.

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України й Рустем Умєров, міністр оборони України (t.me/osirskiy)

Також Сирський наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць.

"Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

Як писав Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби:

ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ на Мар’їнському напрямку сили;

13 разів росіяни атакували на Бахмутському напрямку;

наші захисники відбили 14 атак ворога на Авдіївському напрямку.

Станом на 20 лютого, згідно з даними Deep State, після захоплення міста Авдіївка в Донецькій області, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкіне.

Детальніше про те, чому ЗСУ змушені воювати від оборони та що треба для прориву, читайте у матеріалі РБК-Україна.