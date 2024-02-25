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Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты на фронте

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Рустем Умеров, министр обороны Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты военных на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.

"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - пишет Сырский. 

По словам главнокомандующего ВСУ, вместе с командующими была тщательно проанализирована ситуация и обсуждены шаги на будущее, в частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиления отдельных участков.

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Рустем Умеров, министр обороны Украины (t.me/osirskiy)

Также Сырский отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранении жизни наших военнослужащих и военнослужащих.

"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые не имеют системного характера. Безотлагательно приняли решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Какая ситуация на фронте 

Как писал Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки: 

По состоянию на 20 февраля, согласно данным Deep State, после захвата города Авдеевка в Донецкой области, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

Подробнее о том, почему ВСУ вынуждены воевать от обороны и что нужно для прорыва, читайте в материале РБК-Украина.

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