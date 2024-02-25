Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты на фронте

"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - пишет Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, вместе с командующими была тщательно проанализирована ситуация и обсуждены шаги на будущее, в частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиления отдельных участков.

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Рустем Умеров, министр обороны Украины (t.me/osirskiy)

Также Сырский отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранении жизни наших военнослужащих и военнослужащих.

"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые не имеют системного характера. Безотлагательно приняли решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Какая ситуация на фронте

Как писал Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки:

враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск на Марьинском направлении силы;

13 раз россияне атаковали на Бахмутском направлении;

наши защитники отбили 14 атак врага на Авдеевском направлении.

По состоянию на 20 февраля, согласно данным Deep State, после захвата города Авдеевка в Донецкой области, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

Подробнее о том, почему ВСУ вынуждены воевать от обороны и что нужно для прорыва, читайте в материале РБК-Украина.