Сирський висловився про роботу DeepState: чи є питання до ресурсу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поважає роботу платформи DeepState. Однак питання до ресурсу у військових все ж виникають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сирського.

"Я поважаю ту роботу, яку вони роблять", - заявив Сирський про аналітиків DeepState.

Разом з тим, за словами головнокомандувача, суперечності у військових з резусом виникають щодо того, що не кожну інформацію можна оприлюднювати в режимі реального часу.

"Це питання стосується безпеки військ. Інколи від цього залежить життя наших військових, які планують чи виконують якісь дії, про які ніхто не повинен знати. Ворог моніторить інформаційні ресурси і часто посилається на дані DeepState", - розповів Сирський.

Тому, якщо у ЗСУ і виникають якість непорозуміння з ресурсом DeepState, то в основному це питання узгодження подачі інформації.

"Ми проводили зустрічі, ми знайшли спільні точки взаємодії", - підсумував Сирський.

Платформа DeepState

Карта Deep State - це інтерактивний ресурс, який надає оновлену інформацію про бойові дії в Україні. Вона об'єднує дані з різноманітних джерел, включаючи військові звіти, розвідку та свідчення очевидців, що дозволяє слідкувати за змінами на фронті в реальному часі.

На карті можна побачити не лише розташування військ, але й маршрути постачання, зони активних боїв, а також гуманітарні коридори. Карта Deep State дозволяє фільтрувати дані за різними критеріями, такими як види бойових дій чи географічні регіони.