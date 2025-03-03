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Сырский высказался о работе DeepState: есть ли вопросы к ресурсу

Понедельник 03 марта 2025 18:42
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Сырский высказался о работе DeepState: есть ли вопросы к ресурсу Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Ірина Гайдук

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уважает работу платформы DeepState. Однако вопросы к ресурсу у военных все же возникают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского.

"Я уважаю ту работу, которую они делают", - заявил Сырский об аналитиках DeepState.

Вместе с тем, по словам главнокомандующего, противоречия у военных с резусом возникают относительно того, что не каждую информацию можно обнародовать в режиме реального времени.

"Этот вопрос касается безопасности войск. Иногда от этого зависит жизнь наших военных, которые планируют или выполняют какие-то действия, о которых никто не должен знать. Враг мониторит информационные ресурсы и часто ссылается на данные DeepState", - рассказал Сырский.

Поэтому, если у ВСУ и возникают какие-то недоразумения с ресурсом DeepState, то в основном это вопрос согласования подачи информации.

"Мы проводили встречи, мы нашли общие точки взаимодействия", - подытожил Сырский.

Платформа DeepState

Карта Deep State - это интерактивный ресурс, который предоставляет обновленную информацию о боевых действиях в Украине. Она объединяет данные из различных источников, включая военные отчеты, разведку и свидетельства очевидцев, что позволяет следить за изменениями на фронте в реальном времени.

На карте можно увидеть не только расположение войск, но и маршруты снабжения, зоны активных боев, а также гуманитарные коридоры. Карта Deep State позволяет фильтровать данные по различным критериям, таким как виды боевых действий или географические регионы.

Также, напомним, в своем интервью главнокомандующий ВСУ рассказал о битве, в которой российские оккупанты понесли наибольшие потери. Сырский отметил, что в Бахмуте враг понес наибольшие потери, а украинские войска - наименьшие.

"Мы постоянно ведем учет потерь. Пригожин отмечал, что "вагнеровцы" в битве за Бахмут потеряли только убитыми 20 тысяч своих бойцов. Мы считали - потери врага убитыми были около 23 тысяч", - рассказал Сырский.

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Карта боевых действий Александр Сырский
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