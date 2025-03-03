Сирський назвав битву, в якій окупанти понесли найбільші втрати

Під час боїв за Бахмут російський окупант використав свої найбоєздатніші підрозділи ПВК "Вагнер". "Вагнерівці" застосовували всі види озброєння, включаючи артилерію, бронетехніку та авіацію.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

Однак за словами Сирського, саме в Бахмуті ця структура зазнала нищівної поразки і як організація, і як бойова сила РФ.

"Ми постійно ведемо облік втрат. Пригожин зазначав, що "вагнерівці" у битві за Бахмут втратили тільки вбитими 20 тисяч своїх бійців. Ми рахували - втрати ворога вбитими були близько 23 тисяч", - розповів Сирський.

З огляду на те, що загальна чисельність "вагнерівців", за їхніми ж заявами, становила близько 50 тисяч, а співвідношення поранених до вбитих у них було приблизно 50 на 50, можна говорити про майже повну втрату бойової складової цієї ПВК у Бахмуті.

Сирський зазначив, що саме в Бахмуті ворог зазнав найбільших втрат, а українські війська – найменших.

"Найменші втрати наші і найбільші втрати ворога як раз були в Бахмуті. На той час міністр оборони Резніков наводив цифри, що це 1 до 7 і навіть більше, таке співвідношення було, таких втрат у ворога більш ніде не було", - підкреслив головком.

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час штурмів Бахмута ПВК "Вагнера" втратила загиблими щонайменше 19 547 бійців, з яких понад 17 тисяч були ув'язненими.

Також ми писали, що місто Бахмут Донецької області було зруйноване через вторгнення російських окупантів. Британська розвідка показала масштаби руйнувань.