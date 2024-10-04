Сирський висловився про посилення співпраці України з США щодо кіберзахисту

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності якісного посилення співпраці у кіберсфері між українськими та американськими фахівцями для захисту інформаційно-комунікаційних систем військового призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку головкома.

"Сьогодні, нам важливо використовувати усі наявні можливості для досягнення переваги над противником як на полі бою, так і в інформаційному та кіберпросторі", - наголосив український полководець.

Відповідна заява Сирського пролунала після телефонної розмови з командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Кіберкомандування США генералом Тімоті Хо, що відбулася днями.

Український головком під час бесіди також поінформував американських колег про оперативну обстановку на лінії фронту та "виклики з якими стикаються підрозділи Сил оборони України під час проведення оборонної операції на окремих ділянках фронту".

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусі дії", - зазначив Сирський.

Головком ЗСУ у цьому контексті вкотре зазначив "про важливість вчасного отримання Збройними Силами України озброєння та військової техніки, яка вже була спланована до передачі від партнерів".

Сирський додав, що окремо наголосив на необхідності "якісного посилення співпраці у кіберсфері між відповідними фахівцями Збройних Сил України та США з метою захисту інформаційно-комунікаційних систем військового призначення".