Міноборони знайшло спосіб захистити телефони військових: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.

Для того, щоб захистити особисті телефони військових Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management.

За словами Черногоренко, технологія забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків.

"Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 - розроблені суто під потреби війни. Подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових", - пояснила вона.