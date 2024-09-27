Франція та Канада допоможуть Україні захищатися від агресії РФ у кіберпросторі
Франція та Канада домовилися спільно допомогати Україні протистояти російській агресії у кіберпросторі. Сторони ухвалили відповідну декларацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канадський уряд.
Документ - канадсько-французька декларація про зміцнення партнерства в галузі оборони та безпеки - був погоджений під час зустрічі в Оттаві 26 вересня прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Франції Еммануеля Макрона.
Лідери закликали працювати разом, щоб сприяти розвитку зміцненого партнерства у сфері оборони та безпеки, передали в Міністерство глобальних справ Канади
У декларації, зокрема, йдеться, що Збройні Сили обох країни "продовжуватимуть поглиблювати стратегічну співпрацю у сфері кіберзахисту на підтримку України".
"Ми прагнемо співпрацювати з Україною та нашими партнерами, щоб дати Україні змогу захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність перед обличчям російської агресії, як у традиційних сферах, так і в кіберпросторі, зокрема шляхом підтримки зміцнення цивільного потенціалу України у сфері кібербезпеки через Талліннський механізм", - йдеться у документі.
Також Оттава та Париж заявляють, що "сповнені рішучості" зробити свій внесок у підтримку принципів Статуту ООН, а також "сприяти управлінню міжнародними кризами та конфліктами, у тому числі в кібернетичній сфері, а також забезпечувати безпеку та оборону колективу членів НАТО".
"Тому ми будемо поглиблювати наше співробітництво в сфері оборони та безпеки з метою підтримки України, сприяння регіональній стабільності та безпеці в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зміцнення нашої співпраці в управлінні кризами та модернізації наших збройних сил і боротьбі з іноземним втручанням і маніпулюванням інформації", - вказується у документі.
Талліннський механізм
Нагадаємо, у грудні минулого року Міністерства закордонних справ низки держав, серед яких Україна, створили Талліннський механізм з кіберзахисту.
У МЗС України пояснили, що він покликаний допомогти зміцнити кіберзахист та цивільний кіберпотенціал країни, а також посилити захист держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості.
МЗС країн-учасниць Талліннського механізму координуватиме зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки.
Додамо, у листопаді 2023-го глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що країни НАТО допомагають Україні з кіберзахистом, але багато в чому союзники повинні повчитися у нашої країни.
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