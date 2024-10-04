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Сырский высказался об усилении сотрудничества Украины с США по киберзащите

Пятница 04 октября 2024 23:26
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Сырский высказался об усилении сотрудничества Украины с США по киберзащите Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил необходимость качественного усиления сотрудничества в киберсфере между украинскими и американскими специалистами для защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главкома.

"Сегодня нам важно использовать все имеющиеся возможности для достижения преимущества над противником как на поле боя, так и в информационном и киберпространстве", - подчеркнул украинский полководец.

Соответствующее заявление Сырского прозвучало после состоявшегося на днях телефонного разговора с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Киберкомандование США генералом Тимоти Хо.

Украинский главком в ходе беседы также проинформировал американских коллег об оперативной обстановке на линии фронта и "вызовах, с которыми сталкиваются подразделения Сил обороны Украины во время проведения оборонной операции на отдельных участках фронта".

"Враг продолжает вести активные наступательные действия используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия", - отметил Сырский.

Главком ВСУ в этом контексте в очередной раз отметил "важность своевременного получения Вооруженными Силами Украины вооружения и военной техники, которая уже была спланирована для передачи от партнеров".

Сырский добавил, что особо подчеркнул необходимость "качественного усиления сотрудничества в киберсфере между соответствующими специалистами Вооруженных Сил Украины и США с целью защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения".

Сырский высказался об усилении сотрудничества Украины с США по киберзащите

Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, что нашли способ защитить телефоны военных ВСУ.

Добавим, в конце сентября стало известно, что Франция и Канада договорились совместно помогать Украине противостоять российской агрессии в киберпространстве. Так, страны приняли соответствующую декларацию.

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