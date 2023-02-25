ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський відвідав військових, які захищають Бахмут

Новость на русском →
Субота 25 лютого 2023 15:35
Сирський відвідав військових, які захищають Бахмут Фото: Сирський відвідав військових, які захищають Бахмут (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають Бахмут та підступи до нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ.

Як повідомляється, в ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.

Сирський також подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками.

"Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях, - йдеться в повідомленні Сухопутних військ.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Бахмута

Також раніше ми писали, що окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський закликав ЄС до рішучих кроків проти "Росатому" й атомної промисловості РФ
Зеленський закликав ЄС до рішучих кроків проти "Росатому" й атомної промисловості РФ
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни