Сырский посетил военных, которые защищают Бахмут

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части Сил обороны, которые защищают Бахмут и подступы к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск.

Как сообщается, в ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага.

Сырский также поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками.

"Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и в его окрестностях, - говорится в сообщении Сухопутных войск.