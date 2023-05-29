Сирський відвідав Лиманський напрямок: поставив задачі перед майбутнім наступом

Він зазначив, що українські захисники утримують позиції на Лиманському напрямку та не дають окупантам просунутися вперед у районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Новоселівське та Торське.

Сирський зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Вони обговорили можливі сценарії розвитку подій на Лиманському напрямку та ситуацію на фронті.

"Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них", - зазначив Сирський.

Генерал-полковник нагородив воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр, які стоять на захисті України.

Ситуація на Лиманському напрямку

За останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російська армія не проводила активних штурмів на Лиманському напрямку. Проте російські окупанти обстрілюють позиції та населені пункти Донецької та Луганської областей з авіації та артилерії.

Раніше військові зазначали, що Лиманський напрямок був лідером за артилерійськими атаками ворога.

скриншот deepstatemap.live

При цьому аналітики ISW стверджують, що, попри заяви Росії про просування у районі Білогорівки, лінія фронту залишається незмінною.

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