UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський відвідав Лиманський напрямок: поставив задачі перед майбутнім наступом

Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Лиманський напрямок. Він обговорив ситуацію на фронті перед майбутніми наступальними діями ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського в Telegram.

Він зазначив, що українські захисники утримують позиції на Лиманському напрямку та не дають окупантам просунутися вперед у районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Новоселівське та Торське.

Сирський зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Вони обговорили можливі сценарії розвитку подій на Лиманському напрямку та ситуацію на фронті.

"Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них", - зазначив Сирський.

Генерал-полковник нагородив воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр, які стоять на захисті України.

Ситуація на Лиманському напрямку

За останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російська армія не проводила активних штурмів на Лиманському напрямку. Проте російські окупанти обстрілюють позиції та населені пункти Донецької та Луганської областей з авіації та артилерії.

Раніше військові зазначали, що Лиманський напрямок був лідером за артилерійськими атаками ворога.

скриншот deepstatemap.live

При цьому аналітики ISW стверджують, що, попри заяви Росії про просування у районі Білогорівки, лінія фронту залишається незмінною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України