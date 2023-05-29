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ЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISW

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Понеділок 29 травня 2023 04:29
ЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISW Фото: українські військові просуваються у Донецькій області (facebook/MinistryofDefence )
Автор: Максим Шушко

По всй лінії фронту точаться бойові дії між українськими військовими та російськими окупантами. Українські сили здійснюють контратаки в районі Оріхово-Василівки та просуваються на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Масютівки і не проводили операцій в районі Кремінної.

Речник російського Західного угруповання військ Сергій Зибінський заявив, що штурмові підрозділи 6-ї загальновійськової армії знищили українські позиції поблизу Масютівки.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися з Масютівки та розширили свою зону контролю в цьому районі, хоча ISW досі не бачила візуального підтвердження цього просування.

Український військовослужбовець повідомив, що російські війська регулярно проводять невдалі наземні атаки та обстрілюють українські позиції поблизу Кремінної із заборонених газових балонів.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на південний схід від Білогорівки. ISW не бачила візуального підтвердження цьому.

ЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISW

Бої у Донецькій області

Генштаб України, 28 травня, повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Речник Східного угруповання Збройних Сил України полковник Сергій Череватий зазначив, що за минулу добу в районі Бахмута відбулося лише одне бойове зіткнення.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня, показують, що війська РФ досягли незначних успіхів на захід від Кліщіївки. Російські блогери стверджували, що російські сили контратакують на захід від цього населеного пункту, але українські сили зберігають свої нинішні позиції в цьому районі.

Російське джерело стверджує, що 27 травня українські війська продовжили контратаки в районі Оріхово-Василівки. Зазначається, що українські сили просунулися до одного кілометра.

Повідомляється, що зниження темпу російських операцій навколо Бахмута може сприяти подальшим обмеженим і локалізованим контратакам українських сил. Раніше ISW оцінювало, що зниження темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута, ймовірно, нададуть українським силам у цьому районі можливіть перехопити ініціативу та розпочати новий раунд операцій навколо міста, якщо вони того захочуть.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Сіверського, Первомайського та Мар’їнки. Російський блогер стверджував, що війська РФ відновили втрачені позиції на південь від Первомайського, але зазнали при цьому втрат. Він додав, що позиційні бої точилися біля Водяного.

28 травня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на заході Донецької області.

ЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISWЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISW

"Південна вісь"

Російське джерело стверджувало, що українські сили здійснили невдалий рейд через річку Дніпро, 28 травня. Російський блогер стверджував, що сили РФ виявили та обстріляли українських військових, коли ті готувалися перетнути річку Дніпро біля Антонівського мосту.

28 травня російські війська продовжували обстріли районів на півдні України. Оперативне командування "Південь" Збройних сил України повідомило, що українські війська збили два безпілотники "Шахед" над Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Генштаб України повідомив, що російські війська завдали авіаударів по Червоному Запорізької області та Зміївці Херсонської. ОК "Південь" зазначила, що російські артилерійські підрозділи здійснили 70 вогневих ударів по місту Херсон та його околицям.

ЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISWЗСУ здійснюють контратаки та просуваються у Донецькій області: карти боїв ISW

Російська окупаціна армія, вночі 29 травня, здійснила масштабну повітряну атаку по території України. У багатьох областях повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони.

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