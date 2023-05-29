Сырский посетил Лиманское направление: поставил задачи перед будущим наступлением

Он отметил, что украинские защитники удерживают позиции на Лиманском направлении и не дают оккупантам продвинуться вперед в районах населенных пунктов Белогоровка, Спирное, Новоселовское и Торское.

Сырский встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта. Они обсудили возможные сценарии развития событий в Лиманском направлении и ситуацию на фронте.

"Заметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", - отметил Сырский.

Генерал-полковник наградил воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 едшбр, 95 одшбр, 92 омбр, стоящих на защите Украины.

Ситуация на Лиманском направлении

По последним данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская армия не проводила активных штурмов на Лиманском направлении. Однако российские оккупанты обстреливают позиции и населенные пункты Донецкой и Луганской областей из авиации и артиллерии.

Ранее военные отмечали, что Лиманское направление было лидером по артиллерийским атакам врага.

скриншот deepstatemap.live

При этом аналитики ISW утверждают, что, несмотря на заявления России о продвижении в районе Белогоровки, линия фронта остается неизменной.

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