Сирський: від початку року ЗСУ знищили понад 1000 танків і 2,5 тисяч бронемашин

Втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, що за минулу добу з 16 на 17 травня, ворог втратив у боях проти України ще 910 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 34 артсистеми, 155 дронів та 96 одиниць автомобільної техніки противника.

Загалом з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2025 року, втрати особового складу армії Російської Федерації склали орієнтовно 972 600 осіб

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