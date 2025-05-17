Сырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 танков и 2,5 тысяч бронемашин

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, что за минувшие сутки с 16 на 17 мая, враг потерял в боях против Украины еще 910 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы, 155 дронов и 96 единиц автомобильной техники противника.

Всего с 24 февраля 2022 года по 17 мая 2025 года, потери личного состава армии Российской Федерации составили ориентировочно 972 600 человек

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