Сирський усунув начштабу Сил безпілотних систем, його перевірить СБУ

Як повідомлялося раніше, в медіа було опубліковано інформацію про те, що дружина Гладкого нібито має російський паспорт і після початку окупації Криму мешкала на півострові, а донька військового нібито брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.

Ця інформація з’явилася після того, як в липні 2016-го Гладкий був призначений начальником штабу - першим заступником командувача ВМС ЗСУ, а вже у 2018 році був звільнений з цієї посади.

Тоді в Міноборони пояснили, що причина звільнення - неналежне виконання службових обов'язків, і відкинули "припущення деяких ЗМІ про інші причини звільнення".

Начштабу Сил безпілотних систем

Кілька тижнів тому Гладкий був призначений на посаду начальника штабу Сил безпілотних систем.

У ЗСУ зазначили, що Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках.

3 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України". У структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

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