Сырский отстранил начштаба Сил беспилотных систем, его проверит СБУ

Как сообщалось ранее, в медиа была опубликована информация о том, что у жены Гладкого якобы есть российский паспорт и после начала оккупации Крыма она проживала на полуострове, а дочь военного якобы участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.

Эта информация появилась после того, как в июле 2016-го Гладкий был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ВМС ВСУ, а уже в 2018 году был уволен с этой должности.

Тогда в Минобороны объяснили, что причина увольнения - ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, и отвергли "предположение некоторых СМИ о других причинах увольнения".

Начштаба Сил беспилотных систем

Несколько недель назад Гладкий был назначен начальником штаба Сил беспилотных систем.

В ВСУ отметили, что Гладкий является офицером с многолетним опытом службы и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенными силами ВСУ.

Гладкий проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи на разных важных направлениях.

3 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных Силах Украины". В структуре ВСУ создается отдельный род сил – силы беспилотных систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.