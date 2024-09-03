Сирський усунув начштабу Сил безпілотних систем, його перевірить СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Гладкий буде усунений від виконання службових обовʼязків на час перевірки.

Там зазначили, що Сирський ухвалив рішення про додаткову перевірку Гладкого органами СБУ за результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони.

Як повідомлялося раніше, в медіа було опубліковано інформацію про те, що дружина Гладкого нібито має російський паспорт і після початку окупації Криму мешкала на півострові, а донька військового нібито брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.

Ця інформація з’явилася після того, як в липні 2016-го Гладкий був призначений начальником штабу - першим заступником командувача ВМС ЗСУ, а вже у 2018 році був звільнений з цієї посади.

Тоді в Міноборони пояснили, що причина звільнення - неналежне виконання службових обов'язків, і відкинули "припущення деяких ЗМІ про інші причини звільнення".

Начштабу Сил безпілотних систем

Кілька тижнів тому Гладкий був призначений на посаду начальника штабу Сил безпілотних систем.

У ЗСУ зазначили, що Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках.

3 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України". У структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

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