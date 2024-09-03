Сырский отстранил начштаба Сил беспилотных систем, его проверит СБУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого. Его проверит СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Там отметили, что Сырский принял решение о дополнительной проверке Гладкого органами СБУ по результатам заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности, разведке и обороне.
Гладкий будет отстранен от исполнения служебных обязанностей во время проверки.
Как сообщалось ранее, в медиа была опубликована информация о том, что у жены Гладкого якобы есть российский паспорт и после начала оккупации Крыма она проживала на полуострове, а дочь военного якобы участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.
Эта информация появилась после того, как в июле 2016-го Гладкий был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ВМС ВСУ, а уже в 2018 году был уволен с этой должности.
Тогда в Минобороны объяснили, что причина увольнения - ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, и отвергли "предположение некоторых СМИ о других причинах увольнения".
Начштаба Сил беспилотных систем
Несколько недель назад Гладкий был назначен начальником штаба Сил беспилотных систем.
В ВСУ отметили, что Гладкий является офицером с многолетним опытом службы и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенными силами ВСУ.
Гладкий проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи на разных важных направлениях.
3 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных Силах Украины". В структуре ВСУ создается отдельный род сил – силы беспилотных систем.
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