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Сирський про таємницю мобілізації: Скажеш одну цифру - ворог порахує

Україна, Середа 09 квітня 2025 11:44
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Сирський про таємницю мобілізації: Скажеш одну цифру - ворог порахує Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Усі дані щодо мобілізації в Україні є конфіденційними. Ворог може дізнатися плани України у разі розголошення інформації.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Lb.ua

"Я знаю усі цифри, скільки цього місяця прийшло людей через рекрутинг, скільки минулого, але все, що стосується мобілізації, - це конфіденційна інформація. Скажеш одну цифру, а там (вороги, - ред.) швиденько порахують", - сказав він.

Щодо 6 мільйонів чоловіків не оновили свої дані у ТЦК та уникають мобілізації, Сирський вважає, що їх можна залучити їх до війська.

"В першу чергу, потрібна цифровізація. Коли процес оцифрований, ми знатимемо усіх наших громадян і де вони знаходяться", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Відповідаючи на питання щодо цифри мобілізації у 30 тисяч на місяць, яку назвав Володимир Зеленський, Сирський відповів так:

"Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися".

За його словами, ворог щомісяця збільшує численність своїх Збройних сил на 8-9 тисяч за рахунок контрактників. "В деяких регіонах вартість контракту сягає 40 тисяч доларів. А гроші для них - завжди стимул", - сказав він.

Нагадаємо, в лютому президент Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього року Україна мобілізувала 30 тисяч осіб щомісяця.

У березні Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації. Тепер 6 мільйонів військовозобов'язаних, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це і заплатити штраф 8500 гривень через "Резерв+".

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