Сирський став почесним громадянином Києва

Відомо, що церемонію нагородження провів мер столиці Віталій Кличко.

Окрім Сирського звання також було надано:

Посмертно звання було надано:

Це почесне звання, яке надається особам за значний внесок у розвиток міста, його культури, науки, економіки або за видатні досягнення в інших галузях. Це одна з найвищих нагород столиці України, яку можуть отримати як мешканці Києва, так і інші видатні особистості.

Звання присвоюється рішенням Київської міської ради і супроводжується врученням спеціального диплома та нагрудного знака.

Олександр Сирський

Генерал-полковник Олександр Сирський обіймає посаду Головнокомандувача Збройних сил України, на яку він був призначений у лютому 2024 року після відставки Валерія Залужного. Сирський відомий своєю ключовою роллю в обороні Києва та звільненні Харківщини під час повномасштабного вторгнення Росії. Зараз він продовжує активно керувати військовими операціями, зокрема, операціями на сході України, де зберігається складна ситуація на лінії фронту.

Раніше ми розповідали про шлях Олександра Сирського у нашому матеріалі.